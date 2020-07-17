شكرا لقرائتكم خبر عن مورجان ستانلي يخترق مقاومته الحالية – تحليل – 17-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم مورجان ستانلي (MS) في آخر جلساته، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق مستوى المقاومة الحالي 52.00، وذلك وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، ليحقق السهم مكاسب جديدة بلغت نسبتها 2.51% بما يعادل 1.29 نقطة ليستقر على سعر 52.64 دولار، كما يستفيد السهم أيضاً من الدعم الإيجابي المتواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام وصول مؤشرات القوة النسبية لمستويات شديدة التشبع بعمليات الشراء، وبدء ظهور تقاطع سلبي بها.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 52.00، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 57.56.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد