نايك يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل – 17-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم نايك (NKE) في آخر جلساته، ليسجل السهم خسائر بنسبة بلغت -1.30% بما يعادل -1.28 نقطة ليستقر على سعر 97.26 دولار، ليستند السهم بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في محاولة منه لاكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على الارتفاع من جديد، وسط سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية. Advertisements لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 96.70، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 105.58. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه

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