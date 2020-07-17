شكرا لقرائتكم خبر عن أوراكل يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل – 17-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم أوراكل (ORCL) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -1.41% بما يعادل -0.80 نقطة ليستقر على سعر 55.82 دولار، وذلك وسط تداولات السهم بمحاذاة خط ميل صاعد على المدى المتوسط، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 53.56، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة المهم 57.32 من جديد استعداداً لمهاجمته.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه