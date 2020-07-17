أوراكل يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل – 17-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم أوراكل (ORCL) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -1.41% بما يعادل -0.80 نقطة ليستقر على سعر 55.82 دولار، وذلك وسط تداولات السهم بمحاذاة خط ميل صاعد على المدى المتوسط، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 53.56، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة المهم 57.32 من جديد استعداداً لمهاجمته.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه
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