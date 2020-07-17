أدوبي يحاول استعادة تعافيه – تحليل – 17-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم شركة أدوبي سيستم (ADB) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر ثبات مستوى الدعم 421.73، ليحاول السهم استعادة تعافيه، بعدما حاول بتداولاته الأخيرة على المدى القصير البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، وسط وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بها، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 421.73، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 467.65.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه
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