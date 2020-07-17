شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 43.26 دولار لبرنت..و40.71 دولار للخام الأمريكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط اليوم الجمعة، 40.71 دولار للبرميل لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي متراجعا بمقدار 4 سنتا أو 0.1 %، بينما سجلت أسعار خام برنت 43.26 دولار للبرميل، متراجعة بمقدار11 سنتا أو ما يعادل 0.3%.

ووفقا لرويترز، اتسمت التداولات اليوم الجمعة، بتنامى الضبابية حيال التعافى العالمى للطلب على الوقود فى الوقت الذى ترتفع فيه حالات كوفيد-19 فى عدة دول مع تأهب منتجين كبار لتخفيف قيود على الإنتاج.

وتراجعت أسعار النفط 1% أمس الخميس بعد أن اتفقت أوبك بلس على تقليص تخفيضات غير مسبوقة على المعروض فضلا عن استمرار تنامي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

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فيما توقع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك تعافيا كبيرا للطلب العالمي على النفط في أغسطس، وأن يتحسن إلى 10% دون مستويات ما قبل أزمة فيروس كورونا موضحا أن الطلب، الذي كان حوالي 100 مليون برميل يوميا قبيل الجائحة، تراجع إلى ما دون مستويات ما قبل الأزمة بنسبة 25% في إبريل.

وتخفض دول مجموعة "أوبك+"، التي تقودها روسيا والسعودية، الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يومياً منذ مايو الماضي، بعد أن قوض الفيروس ثلث الطلب العالمي على الخام، وبعد يوليو الجاري، من المقرر أن تقلص التخفيضات إلى 7.7 مليون برميل يوميا حتى ديسمبر المقبل.

إلى ذلك، أظهر بحث لـ"أوبك+" أن "موجة قوية" ثانية لفيروس كورونا قد تؤدي إلى هبوط الطلب على النفط في 2020 بمقدار 11 مليون برميل يوميا، مقارنة مع انخفاض قدره 9 ملايين برميل يوميا في التوقعات الحالية.

وذكر الأمين العام لـ"أوبك" محمد باركيندو، هذا الأسبوع أن سوق النفط تقترب من تحقيق توازن.