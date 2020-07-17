شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتراجع لليوم الثاني على التوالي بفعل تجدد مخاوف الطلب العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط على تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الجمعة لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، لتبتعد عن أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى تجدد مخاوف الطلب العالمي ، بسبب استمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة لمستويات قياسية ، مع قفزة فى الإصابات فى إسبانيا وأستراليا بأكبر وتيرة فى نحو شهرين.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 0.9% إلى مستوي 40.33$ ، من مستوى الافتتاح عند 40.68$، وسجل أعلى مستوي عند 40.85$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 1.1% إلى مستوي 42.90$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 43.38$ ، وسجل أعلى مستوي عند 43.42$.

عند تسوية الأمس ،فقد الخام الأمريكي نسبة 0.7% ، فى أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق من تعاملات اليوم السابق أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 41.24$ للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.5% ، وسجلت فى اليوم السابق مستوي 43.82$ للبرميل الأعلى منذ 23 حزيران/يونيو الماضي.

Advertisements

بخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ، تراجعت أسعار النفط العالمية بسبب مخاوف بشأن تخفيف تحالف "أوبك بلس" قيود خفض الإمدادات.

أبلغت الولايات المتحدة يوم الخميس عن 75 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ، لتسجل رقما قياسيا جديدا ،وهو أعلى عدد يومي حتى الآن لأي دولة منذ ظهور هذا الوباء فى الصين أواخر العام الماضي.

وقفزت حالات الإصابة الجديدة فى إسبانيا وأستراليا بأعلى وتيرة يومية فى أكثر من شهرين ، الأمر الذي قد يكون مقدمة لاندلاع موجة ثانية من الجائحة الفيروسية ، وفى الهند والبرازيل لا تزال الإصابات بالمرض فى ارتفاع مستمر.

جددت تلك التطورات المخاوف حول تراجع مستويات الطلب العالمي على الوقود مرة أخرى ، خاصة فى الولايات المتحدة التي بدأت بتشديد قيود العزل الصحي من جديد.

وكان الطلب العالمي قد أخذ فى التعافي تدريجيا بالفترة الأخيرة ، بعد إنهاء إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا فى العديد من الدول الأسيوية والأوروبية.