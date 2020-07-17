شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار بصدد تكبد رابع خسارة أسبوعية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتا بالأمس ، مقتربا من ملامسة أدنى مستوى فى خمسة أسابيع ، بصدد تكبد رابع خسارة أسبوعية على التوالي ، بفعل تحسن معنويات المستثمرين ، تركيزا على شراء العملات ذات المخاطر العالية.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.3 % إلى مستوى 96.02 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 96.28 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.33 نقطة.

حقق المؤشر بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.3% ، فى أول مكسب خلال الخمسة أيام الأخيرة ، بفضل عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى خمسة أسابيع عند 95.78 نقطة.

وعلى مدار هذا الأسبوع، فقد مؤشر الدولار الأمريكي حتى الآن نسبة 0.7%، بصدد تكبد رابع خسارة أسبوعية على التوالي، بسبب ضعف مستويات طلب العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل.

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تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين خلال الفترة الأخيرة ، دفعهم إلى التركيز على شراء الأصول المالية ذات العائد المرتفع مثل الأسهم والسندات ،بالإضافة إلى العملات ذات المخاطر العالية مثل اليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني والفرنك سويسري.

تحسنت المعنويات بفضل توالي عديد البيانات الهامة عن الاقتصادات الكبرى ،والتي تؤشر بأن الاقتصاد العالمي يتعاف سريعا من جائحة فيروس كورونا ، بالإضافة إلى أخبار إيجابية عن اللقاح التجريبي لشركة Modern المرشح بقوة للوقاية من فيروس كوفيد 19.

يترقب المستثمرين عديد البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة ، عن قطاع الإسكان خلال حزيران/يونيو ،وعن ثقة المستهلكين بالاقتصاد الأكبر فى العالم خلال تموز/يوليو الجاري.

بحلول الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش تصدر تصريحات البناء المتوقع 1.30 مليون خلال حزيران/يونيو من 1.22 مليون فى أيار/مايو ، وعدد المنازل المبدوء في إنشائها المتوقع 1.17 مليون منزل من 0.97 مليون منزل بالقراءة السابقة.

وبحلول الساعة 14:00 غرينتش تصدر القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميتشغان لقياس ثقة المستهلكين خلال تموز/يوليو المتوقع 79.0 نقطة ،وسجل المؤشر مستوى 78.1 نقطة فى حزيران/يونيو.