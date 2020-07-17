شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة على وشك إضافة مكسب أسبوعي جديد بفضل ضعف الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتستأنف مكاسبها التي توقفت بالأمس ضمن عمليات تصحيح من أعلى مستوى فى عشرة أشهر ، على وشك إضافة مكسب أسبوعي جديد ،بفضل ضعف أداء الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ،وآمال تحسن الطلب الفعلي فى الصين أكبر مستهلك للمعادن فى العالم.

ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 0.5% إلى مستوي 19.23$ ، من مستوي الافتتاح عند 19.13$ ، و سجلت أدنى مستوى عند 18.90$.

أنهي المعدن الأبيض"الفضة" تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.9% ، فى أول خسارة خلال الخمسة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى عشرة أشهر عند 19.47$ للأوقية.

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وعلى صعيد تعاملات هذا الأسبوع ،فأسعار الفضة مرتفعة بنسبة 2.8% ، على وشك تحقيق سادس مكسب أسبوعي على التوالي ، ضمن أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ أيار/مايو 2016.

انخفض مؤشر الدولار يوم الجمعة بنسبة 0.3% ، ليستأنف خسائره التي توقفت بالأمس ضمن عمليات التقاط الأنفاس ، مقتربا من ملامسة أدنى مستوى فى خمسة أسابيع عند 95.78 نقطة ، عاكسا استمرار ضعف أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات ، الأمر الذي يصب فى صالح ارتفاع أسعار المعادن المقومة بالدولار الأمريكي.

وفى الصين أظهرت بيانات هذا الأسبوع ،نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 3.2% خلال الربع الثاني من هذا العام ، متجاوزا توقعات الخبراء نمو بمعدل 2.2% ،وسجل الاقتصاد الصيني انكماشا بمعدل 6.8% فى الربع الأول.

تؤشر تلك البيانات بأن الاقتصاد الصيني،يتعاف سريعا من الأضرار الناجمة من فيروس كورونا ،وهو ما يصب فى صالح انتعاش مستويات الطلب الفعلي فى أكبر بلد مستهلك للمعادن والسلع فى العالم.