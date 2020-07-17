فرقة «سيرك دو سوليي» توافق على عرض شراء من الدائنين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت فرقة «سيرك دو سوليي» الكندية، أنها وافقت على عرض شراء من دائنيها، ما يشكل نقطة انطلاق لبيعها في المزاد العلني الشهر المقبل، بعد وضعها تحت حماية قضائية من الإفلاس.

وينص الاتفاق مع الدائنين على استحواذ هؤلاء على «كامل موجودات (الشركة) تقريباً»، وفق بيان أصدرته الفرقة الترفيهية الشهيرة.

ويحل الاتفاق محل عرض للشراء أبرمه السيرك الذي يتخذ من مونتريال الكندية مقراً له نهاية الشهر الفائت مع مساهميه الحاليين في صندوقي «تي بي جي» الأمريكي و«فوسون» الصيني فضلاً عن صندوق الودائع والاستثمار في كيبيك.

واضطرت هذه الفرقة في مارس/آذار الفائت إلى إلغاء 44 عرضاً في أنحاء العالم، ما أدى إلى توقف قسري عن العمل لـ4679 بهلوانياً وفنياً أي ما نسبته 95% من الموظفين. وقد استغنت الفرقة الشهيرة التي انطلقت في كيبيك سنة 1984عن خدمات أكثرية هؤلاء في نهاية يونيو/حزيران مع طلبها الحماية القضائية بموجب قوانين الإفلاس.

وستنظر المحكمة العليا في كيبيك في العرض الجديد خلال جلسة الجمعة، كونها المشرفة على إعادة هيكلة الفرقة التي تشكل رمزاً ثقافياً رئيسياً للمنطقة الكندية الناطقة بالفرنسية.

وذكرت صحيفة «جلوب أند مايل» أن الاتفاق ينص على أن يضخ الدائنون ما بين 300 مليون دولار أمريكي و375 مليوناً لحساب الفرقة التي ستوافق تالياً على تقليص قيمة الديون المضمونة من 1.1 مليار دولار أمريكي إلى 300 مليون. كذلك سيظل الإبقاء على مقر الفرقة في مونتريال مضموناً في السنوات الخمس المقبلة.

وقال المدير العام لصندوق «كاتاليست كابيتال غروب» الكندي، أبرز دائني الفرقة، «نحن سعداء للغاية لتوصلنا إلى هذا الاتفاق مع سيرك دو سوليي».

ويعتزم مستثمرون آخرون المزايدة للاستحواذ على السيرك بحلول 18 أغسطس/آب، آخر موعد لتقديم العروض. ومن أبرز هؤلاء مؤسس الفرقة نافث اللهب السابق غي لاليبرتيه الذي باعها سنة 2015.

(أ ف ب)