شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يلتقى بأعضاء أول بعثة افتراضية من ألمانيا لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور عمرو طلعت ، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، بأعضاء أول بعثة أعمال افتراضية من ألمانيا لمصر في مجال التكنولوجيات الرقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بتنظيم الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة وبحضور الدكتور سيريل نون سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، وممثل وزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية، والمهندس عماد غالي رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة.

واستعرض الدكتور عمرو طلعت، في حوار مفتوح مع المشاركين في بعثة الأعمال من شركات مصرية وألمانية؛ استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية والتي ترتكز على ثلاثة محاور وهى تنمية المهارات الرقمية، ودعم الابداع الرقمي، وتحقيق التحول الرقمي؛ حيث أكد الدكتور عمرو طلعت، على اهتمام الوزارة بإعداد كوادر بشرية مدربة في مجالات التكنولوجيات الرقمية وتشجيع الشباب على العمل الحر وتأهيلهم بما يمكنهم من المنافسة في الأسواق العالمية وذلك من خلال تنفيذ خطة للاستثمار في العقول البشرية بمستهدف 100 ألف متدرب مع نهاية العام الحالي؛ مشيرا إلى إطلاق الوزارة للعديد من المبادرات التي تهدف إلى دعم الابداع التكنولوجي وريادة الأعمال.



عمرو طلعت خلال اللقاء

وأوضح "طلعت"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أنه تم البدء في 2019 في تنفيذ مشروع تجريبي للتحول الرقمي في محافظة بورسعيد تم خلاله إطلاق 150 خدمة حكومية رقمية؛ وأنه يتم العمل حالياً لإطلاق عدد من الخدمات الحكومية الرقمية للمواطنين على مستوى الجمهورية من خلال منافذ مختلفة لضمان إتاحتها لكافة فئات المجتمع باختلاف أنماط استخدامهم للتكنولوجيا، لافتا إلى استثمارات الدولة في البنية التحتية للاتصالات والتي أدت إلى استيعاب الاستخدام الكثيف للإنترنت خلال جائحة كورونا.

وأشار "طلعت"، إلى أن استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تعني بالتركيز على التخصص في مجالات معينة ومنها علوم البيانات والذكاء الاصطناعي؛ موضحا أن مصر تمتلك فرصا واعدة لتصبح مركزاً إقليمياً في مجال صناعة مراكز البيانات في ظل مرور عدد من الكابلات البحرية بأراضيها والجهود المبذولة لإعداد البيئة التشريعية الملائمة لنمو هذه الصناعة ومنها اعداد قانون حماية البيانات الشخصية؛ مؤكدا على حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تهيئة البيئة المحفزة للشركات العالمية لإنشاء مراكز بيانات وكذلك لفتح مراكز تميز في مصر لتصدير خدماتها الرقمية من مصر للأسواق العالمية.

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وأضاف طلعت، أن ألمانيا من الدول الرائدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأنها من الأسواق الاستراتيجية في هذه الصناعة؛ مؤكدا على تطلعه الى تعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال في ظل ما تملكه مصر من كوادر شابة مدربة بشكل احترافي في المجالات التكنولوجية؛ مشيرا إلى أهمية التعاون المشترك من اجل تدرب الشباب لاكتساب اللغة الألمانية بما يمكنهم من العمل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالأسواق الألمانية.

وأشار "طلعت"، إلى أن إجمالي صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات خلال العام المالي 2019/2018 بلغ نحو 3.6 مليار دولار؛ حيث جاءت مصر كواحدة من أفضل 15 موقع عالمي في تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود؛ كما تم تأسيس 1613 شركة جديدة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بزيادة بلغت 16.5% عن العام المالي الذي يسبقه.



عمرو طلعت وزير الاتصالات

ومن جانبه أكد الدكتور سيريل نون سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، على أن هذا اللقاء يفتح فصلا جديدا من التعاون المصري والألماني في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ مبديا ترحيبه بالعمل المشترك والتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنمية مهارات اللغة الألمانية لدى الشباب المصري المتخصص في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد المهندس عماد غالي رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، على أن تكنولوجيا المعلومات تعد من أكثر القطاعات نمواً في مصر بسبب جاذبية الموارد المصرية وكثرة المواهب الشابة وزيادة الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات في الصناعات الصغيرة مما جعل مصر من اكثر الأسواق جاذبية في المنطقة.

وأضاف أن هناك أيضا العديد من الشركات المصرية ومنها الناشئة والتي تعمل في السوق الألماني والأوروبي في غاية النجاح بسبب ان بيئة الاعمال للشركات الناشئة في مصر والمدعومة بالتكنولوجيا تفتح الباب أمام الصادرات خارج مصر، ومن ناحية اخرى، أنشأت العديد من الشركات الألمانية والأوروبية مراكز للتميز في مصر مثل siemens mentor.

هذا وأبدى عدد من الشركات الألمانية خلال اللقاء عن رغبتها في العمل في السوق المصري، والتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والغرفة من أجل تعزيز استثماراتها في مصر في عدد من المجالات ومن أبرزها تكنولوجيات التحول الرقمي والواقع المعزز والتكنولوجيات المالية.