نائب رئيس المركزى الأوروبى يتوقع اتفاق الاتحاد على صندوق التعافى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي جيندوس، اليوم الجمعة، إنه يتوقع أن يتوصل القادة الأوروبيون لاتفاق بشان صندوق التعافي "قريبا جدا" وقبل نهاية يوليو.
وقال دي جيندوس خلال فعالية في مدريد "آمل في أن يكون هناك اتفاق سريع نسبيا، لا أعرف إذا كان سيتم في نهاية الأسبوع الجاري، لكن بالتأكيد إذا لم يتم في نهاية الأسبوع الجاري، وهو الأفضل، فأنا مقتنع أنه سيتم إحراز تقدم مهم، وآمل في أن يكون هناك اتفاق قبل نهاية يوليو، وهو ما سيكون إيجابيا".
ويجتمع قادة الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة في قمة تشهد محادثات مهمة بشأن خطة بمليارات اليورو لإنعاش اقتصاداتهم، وذلك في أول قمة مباشرة منذ دفعت جائحة فيروس كورونا التكتل صوب أحدث أزماته.
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