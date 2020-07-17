شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك اليوم بسوق العبور .. انخفاض البلطى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الجمعة 17-7-2020 ، انخفاضا لبعض الاصناف وذلك طبقا للأسعار بسوق العبور للجملة ، وانخفض سعر سمك البلطى "1" ليتراوح بين 19-21 مقابل 21-24 جنيها ، وانخفض سعر كيلو البلطى "2" بين 17-18 مقابل 17-20 جنيها، فيما استقرسعر كيلو البلطى الأسوانى 17-37 جنيها، وسعر فيليه البلطى يترواح ما بين 30 – 90 جنيها.
واستقر سعر البورى 1 ليتراوح بين 45-46 جنيها فيما انخفض البورى 2 ليتراوح بين30-36 مقابل 32-38 جنيها، وتراوح سعر البربون بين 29 - 50 جنيها للكيلو وسجل الدنيس 90 جنيها، وسعر الكاليمارى والسبيط بين 110-170جنيها، فيما سجل سعر كيلو الكابوريا 30 – 130جنيها، واستقرت أسعار الجمبرى بجميع أحجامه بين 85- 450 جنيها.
وسجل سعر كيلو القشر بياض عند 55-85 جنيها، بينما استقر سعر البياض الأملس بين 50 -85 جنيها ، والبياض الأملس "خليجى " بين 20 – 30 جنيها ، كما تراوح سعر سمك القرامين الشيلان بين 10 – 20 جنيها ، و استقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50-200جنيها وسجلت أسعار المكرونة السويسى 50-65 جنيها ، والمكرونة الخليجى بين 22 – 28 جنيها ، والمكرونة المجمدة بين 19 – 25 جنيها ، وموسى بين 50-66 جنيها للكيلو ، وسجل سمك برانيس اسكندرانى 45 – 55 جنيها .
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