شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور.. انخفاض الطماطم والكوسة تبدأ من 1.5 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهدت أسعار الخضروات للجملة بسوق العبور اليوم الجمعة 17-7-2020 استقرارا وفقا لما أكدته شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة ، إن أسعار الطماطم انخفضت لتسجل 1.5- 3.5 جنيها للكيلو مقابل 2-4 جنيها بينما سجلت البطاطس 2.5-3.5 جنيها للكيلو، وسجل الباذنجان البلدى والرومي بين 1.5 - 3جنيها للكيلو ، كما يتراوح سعر الثوم بين 14-24 جنيها، وتراوح سعر الكوسة بين 1.5 - 2.5 جنيها.

Advertisements

وأضاف النجيب في تصريحات لليوم السابع أسعار الفاصوليا بين15 – 17جنيهات، وسعر البامية 12 جنيها، أسعار الخيار البلدى بين 1.5 – 3 حنيهات، بينما سجل الخيار الصوب أسعارا تتراوح بين 1.5 – 3.5 جنيها للكيلو، تراوح سعر الملوخية بين 2-3 جنيهات.

يذكر أن تقارير إدراة الخضر بالإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية لمساحات الخضروات، تزرع البطاطس في مساحات 174 ألف فدان والطماطم في مساحات 207 ألف فدان متوسط انتاج للفدان بمتوسط إنتاج 15 طنا للفدان، الكوسة 18 الف 670، والباذنجان49 ألف 665 فدان ، والفاصوليا الخضراء 59 الف 631 ، ولوبيا 606 فدان، الكرنب 6782 فدان البحيرة، قرنبيط30 فدان ، والبطيخ 59 ألف 552 فدان، والكنتالوب 33 ألف فدان ، والبامية 8225 فدان والملوخية 8500 فدان ، والخيار المكشوف 31 ألف و400 فدان ، والفلفل 47 ألف فدان ، بصل 363 ألف فدان بصل اخضر، الخس 811 فدان، الشمام 7600 محافظات النوبارية والإسماعلية والإسكندرية، كسبرة 11 الف 387 فدانا.