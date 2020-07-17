شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 17-7-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم الجمعة 17-7-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 217.44 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:



أسعار الذهب عيار 24 أسعار الذهب عيار 24 217.44 ريال 57.97$ سعر الذهب عيار 22 سعر الذهب عيار 22 199.32 ريال 53.14$ أسعار الذهب عيار 21 أسعار الذهب عيار 21 190.27 ريال 50.73$ أسعار الذهب عيار 18 أسعار الذهب عيار 18 163.08 ريال 43.48$ سعر الذهب عيار 14 سعر الذهب عيار 14 126.84 ريال 33.82$ سعر الذهب عيار 12 سعر الذهب عيار 12 108.72 ريال 28.99$ Advertisements أسعار أوقية الذهب أسعار أوقية الذهب

6,762 ريال 1,803$ أسعار جنيه الذهب أسعار جنيه الذهب

1,522 ريال 405.83$ أسعار كيلو الذهب أسعار كيلو الذهب 217,441 ريال 57,974$

واستقر الذهب قرب المستوى البالغ 1800 دولار اليوم الجمعة بعد أن تراجع على نحو حاد في الجلسة السابقة، إذ تلقت جاذبيته كملاذ آمن الدعم من المخاوف بشأن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وتوتر بين الولايات المتحدة والصين.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1797.96 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0515 بتوقيت جرينتش، وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1798 دولارا.

وقال جون شارما الخبير الاقتصادي لدى بنك أستراليا الوطني "يظل الذهب قويا بسبب تنامي الضبابية الجيوسياسية، ومعاودة حالات الإصابة بفيروس كورونا الارتفاع في الولايات المتحدة وكذلك في أنحاء العالم. لكن صعود الدولار الأمريكي يكبح الذهب".

وتمسك الدولار بارتفاعه مقابل منافسيه، إذ يستفيد أيضا من التدفقات الباحثة عن الملاذ الآمن.