شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات فى السعودية اليوم الجمعة 17-7-2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الجمعة 17-7-2020، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى، وسجل الجنيه المصرى نحو 0.27 ريال سعودى، وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:
دولار أمريكي (USD)1 دولار أمريكي = 3.75 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.27 دولار أمريكييورو (EUR)1 يورو = 4.27 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.23 يوروجنيه استرليني (GBP)1 جنيه استرليني = 4.71 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.21 جنيه استرلينيدولار كندي (CAD)1 دولار كندي = 2.76 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.36 دولار كنديدولار إسترالي (AUD)1 دولار أسترالي = 2.62 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.38 دولار أستراليين ياباني (JPY)1 ين ياباني = 0.03 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 28.58 ين يابانيالجنيه المصري (EGP)1 جنيه مصري = 0.24 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 4.25 جنيه مصريدرهم إماراتي (AED)1 درهم إماراتي = 1.02 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.98 درهم إماراتي
1 ريال سعودي = 14.75 جنيه سودانيالدينار الجزائري (DZD)1 دينار جزائري = 0.03 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 34.26 دينار جزائريالدينار البحريني (BHD)1 دينار بحريني = 9.946 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.10 دينار بحرينيالدينار العراقي (IQD)1 دينار عراقي = 0.003 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 317.15 دينار عراقيالدينار الأردني (JOD)1 دينار أردني = 5.290 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.19 دينار اردنيالدينار الكويتي (KWD)1 دينار كويتي = 12.194 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.08 دينار كويتي
الريال عبارة عن صكوك وعملات فضية كانت تستخدم فى التجارة العالمية بشكل مستمر منذ الإصدار الأول لها فى عام 1741.
وهو الوحدة الأساسية للعملة السعودية، ويتكون الريال من 100 هللة، ويصدر الريال عن مؤسسة النقد العربى السعودي، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدى من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكى 3.75 ريالاً، والريال مرتبط بالدولار الأمريكى عند 3.75 ريالات منذ 1986.
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