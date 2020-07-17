الاقتصاد

تعرف على أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 17-7-2020  استقراراً، وفقا لما أكدته شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية. 

 

وأكد أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن السوق المحلي يشهد زيادة في المعروض من معظم خامات البناء،وهو ما أدى إلى استقرار أسعار جميع الخامات. 

 

وأضاف "الزينى"، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أسعار الأسمنت ترواحت أسعاره بين 620 - 670 جنيهاً تسليم أرض المصنع، ويصل السعر للمستهلك بين 690- 730 جنيها، بينما سجلت أسعار الجبس 550 - 650 جنيها للطن، واستقر سعر الرمل بين  60-100 جنيهاً. 

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وتابع الزينى أن أسعار الحديد سجلت  9200 – 9700 جنيهاً للطن من أرض المصنع، وسعر الطن للمستهلك يتراوح بين 9500 - 9900 جنيهاً.

 

 

وكان أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء، طالب بضرورة وضع منظومة متكاملة لتخفيض أسعار الغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وذلك من خلال تحقيق مطالب الصناعة المحلية بتخفيض أسعار الغاز مع التزام الشركات بتخفيض أسعارها للمستهلك فى السلع التى يتم ضخها فى الأسواق، موضحا أن تطبيق الأسعار العالمية للغاز وإعادة دراسة الوضع كل ثلاثة أشهر سيساهم فى زيادة انتاجية الصناعة وقدرتها على التصدير والمنافسة فى الأسواق الخارجية وتحقيق عوائد دخل كبيرة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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