شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع بالتعاملات المبكرة والأنظار على قمة زعماء أوروبا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات المبكرة يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات جني أرباح من أعلى مستوى فى خمسة أسابيع ، بدعم نتائج أعمال أفضل من التقديرات لبعض الشركات الكبرى ، هذا ويترقب المستثمرين نتائج قمة زعماء الاتحاد الأوروبي التي تنطلق فى وقت لاحق اليوم فى بروكسيل.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.2% حتى الساعة 07:22 بتوقيت جرينتش ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.7% ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى الجلسة السابقة أعلى مستوى فى خمسة أسابيع عند 375.46 نقطة.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات المبكرة يوم الجمعة فى طريقه صوب تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع صناعة السيارات ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بنسبة 1.8% ، بعدما قالت شركة "دايملر" إنها تتوقع تكبد خسارة تشغيلية أقل من التوقعات خلال الربع الثاني من هذا العام.

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وحقق سوق الأوراق المالية فى السويد مكاسب قوية ، بعدما أعلنت شركة فولفو لصناعة الشاحنات و شركة إريكسون لصناعة معدات الاتصالات عن أرباح أساسية خلال الربع الثاني أفضل من تقديرات الخبراء.

يجتمع زعماء دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين على مدار يومي الجمعة والسبت فى بروكسيل لمناقشة التوصل لاتفاق نهائي حول صندوق الإنعاش الاقتصادي الذي يبلغ قيمته 750 مليار يورو.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.3% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بنسبة 0.3% ، فى أول خسارة خلال الثلاث جلسات الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.2% ،فى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.1% ، وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 0.5% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 أكثر من 0.3%.