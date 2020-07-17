شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 17-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات إيجابية هادئة في محاولة للابتعاد عن المتوسط المتحرك 50، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً لهذا اليوم، تدعمه إيجابية مؤشر ستوكاستيك، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 0.7064، بينما يشترط تحقيقه الثبات فوق مستوى 0.6895.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6940 والمقاومة 0.7064

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد