شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 17-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر عقود خام برنت ضغط سلبي ليتجه نحو اختبار محتمل للدعم المحوري 42.40، مع ملاحظة أن المتوسط المتحرك 50 يشكّل دعم جيد ليحمي السعر من تحقيق مزيد من الانخفاض، بينما يدخل مؤشر ستوكاستيك مناطق التشبع في البيع.

وبالتالي، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، والذي يشترط الثبات فوق مستوى 42.40، بينما يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 45.50.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 42.00 والمقاومة 45.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد