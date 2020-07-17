شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 17-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر النفط اختباراً لأرضية الدعم الأولية 40.40، ويستمر المتوسط المتحرك 50 بتقديم الدعم الإيجابي للسعر، بانتظار استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع لهذا اليوم، والذي يستهدف مستوى 43.05 بشكل رئيسي، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 39.80 لاستمرار الارتفاع المقترح، حيث إن كسره سيضغط على السعر لبدء موجة تصحيحية هابطة على المدى اللحظي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 39.50 والمقاومة 43.05

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد