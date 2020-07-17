شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 17-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتكز سعر الفضة على المتوسط المتحرك 50 ويبدأ بالارتداد صعوداً، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الصاعد لهذا اليوم، تدعمه إيجابية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار تحقيق أهدافنا التي تبدأ عند 19.64 ثم 20.05، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 18.65 لتحقيق هذه الأهداف.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 18.90 والمقاومة 19.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد