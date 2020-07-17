شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 17-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر الذهب تداولاته الإيجابية في محاولة لمواصلة الاتجاه الرئيسي الصاعد، مدعوماً بإيجابية مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50، بانتظار مزيد من الارتفاع لزيارة مستويات 1850.00 ثم 1865.00 كمحطات رئيسية تالية، مع الإشارة إلى أن اختراق 1810.00 سيسهّل مهمة السعر بتحقيق الأهداف المذكورة، بينما يمثل الثبات فوق 1787.00 شرط رئيسي لاستمرار الارتفاع المقترح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1787.00 والمقاومة 1830.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد