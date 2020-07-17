شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 17-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار عالقاً بين مستويات تأكيد الاتجاه التي تتمثل بالدعم 1.2515 والمقاومة 1.2650، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر لاختراق أحد هذين المستويين لتحديد وجهته التالية بشكل أدق، مما يبقي على موقفنا الحيادي قائماً حتى الآن، بانتظار اختراق أحد هذين المستويين لتحديد الأهداف التالية بشكل أدق.

وللتعرف على تفاصيل الأهداف المتوقعة من الاختراق، يرجى مراجعة تقريرنا الصباحي.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2460 والمقاومة 1.2660

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: يعتمد على المستويات المذكورة في التقرير