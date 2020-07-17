شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 17-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج اليورو مقابل الدولار بإيجابية ملحوظة ليهاجم المقاومة المحورية 1.1420، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن مواصلة الارتفاع وتأكيد اختراق هذا المستوى سيوقف السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويقود السعر لتحقيق مكاسب جديدة تصل إلى 1.1500.
وحتى الآن، لا يزال سيناريو الاتجاه الهابط قائماً بثبات السعر دون 1.1420، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي يتواجد عند 1.1270.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1270 والمقاومة 1.1460
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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