شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع تضخم منطقة اليورو 0.3% على أساس سنوى فى يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبى يوروستات، اليوم الجمعة، إن أسعار المستهلكين بمنطقة اليورو ارتفعت قليلا فى يونيو، بينما تراجعت مقاييس للتضخم الأساسى تستبعد المكونات المتقلبة مؤكدة تقديرات صادرة فى وقت سابق.

وقال يوروستات إن التضخم السنوى فى دول منطقة اليورو البالغ عددها 19 ارتفع 0.3% فى يونيو بعد أن زاد 0.1% فقط فى مايو، بما يتماشى مع تقديرات صادرة عن المكتب فى وقت سابق فى 30 يونيو.

وعلى الرغم من الارتفاع، فإن التضخم ما زال يقل كثيرا عن المستوى المستهدف من البنك المركزي الأوروبي قرب 2% أو أقل من ذلك على المدى المتوسط.

وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات الكحولية والتبغ على أساس سنوي بنسبة 3.2% بينما ارتفعت الأسعار في قطاع الخدمات، الأكبر في اقتصاد التكتل، 1.2% في يونيو، وعوضت تلك الزيادات انخفاضا نسبته 9.3% في أسعار الطاقة.

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وأظهرت بيانات يوروستات أنه مع استثناء أسعار الطاقة والأغذية غير المصنعة، وهو معيار يطلق عليه البنك المركزي الأوروبي التضخم الأساسي ويتابعه عن كثب لاتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية، نمت الأسعار 1.1 بالمئة على أساس سنوي، لتسجل تراجعا من 1.2 بالمئة في مايو أيار.

وتراجع معيار أضيق نطاقا للتضخم الأساسي، يستثني أيضا أسعار المشروبات الكحولية والتبغ، ويتابعه العديد من خبراء الاقتصاد، إلى 0.8 بالمئة على أساس سنوي من 0.9 بالمئة في مايو.

وأكد معيارا التضخم الأساسي التقديرات السابقة الصادرة عن يوروستات.

وعلى أساس شهري، ارتفع تضخم منطقة اليورو أيضا 0.3% في يونيو.