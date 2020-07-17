شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أوف أمريكا: المستثمرون يقبلون على الأصول عالية المخاطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت إحصاءات أسبوعية لتدفقات الصناديق من بنك أوف أمريكا اليوم الجمعة أن المستثمرين ضخوا المال في صناديق السندات والأسهم عالية المخاطر، إذ تقلص تدابير تحفيز غير مسبوقة أثر المخاوف حيال ارتفاع أعداد الإصابات بكوفيد-19 في الولايات المتحدة.

وتشجع السياسات الداعمة المستثمرين على ضخ المال في أدوات الدين عالية المخاطر، فيها سجلت ديون الأسواق الناشئة دخول تدفقات بقيمة 1.9 مليار دولار، وهي أكبر قيمة في 5 أسابيع، بينما سجلت صناديق السندات الحكومية التي تُعتبر ملاذا آمنا نزوح تدفقات بواقع 3 مليارات دولار.

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وقال بنك الاستثمار إنه في الأسبوع المنتهي في 15 يوليو، استقطبت صناديق السندات 9.3 مليار دولار بينما تلقت صناديق الأسهم تدفقات بقيمة 4.8 مليار دولار، وتبعد الأسهم العالمية 6% فقط عن ملامسة مستوى قياسي جديد مرتفع.

وأضاف بنك أوف أمريكا أنه في غضون ذلك، سحب المستثمرون 77.9 مليار دولار من صناديق أسواق النقد، مشيرا إلى أن أحدث أسبوع شمل موعدا نهائيا لسداد الضرائب في 15 يوليو في الولايات المتحدة.