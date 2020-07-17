شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم.. الكيلو من المزرعة بـ22 جنيها والمجمد بـ35 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الدواجن اليوم الجمعة فى الأسواق المحلية حيث سجل الكيلو فى المزرعة 22 جنيها للكيلو، حسبما أكدت شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، وقال سامح السيد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، إن سوق الدواجن يشهد زيادة فى العرض، وهو ما انعكس على الأسعار النهائية للمستهلك، مضيفا أن سعر الكيلو من المزرعة اليوم 22 جنيهاً، فى حين يصل السعر للمستهلك بين 25-27 جنيها بحسب المنطقة ومصاريف النقل.

وأضاف "السيد"، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن سعر الدواجن المجمدة المصنوعة محلياً 35 جنيها للدجاجة وزن 1كيلو جرام، فى حين سجلت أسعار الدواجن البلدى سجلت 28 جنيها من المزرعة ويصل سعرها إلى 30-32 جنيها للكيلو بالنسبة للمستهلك.

وأِشار رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة إلى أن سعر كرتونة البيض فى المزرعة سجل 26 جنيها فى حين يصل السعر للمستهلك بين 30-33 جنيها.

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الجدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أعلن عن الخطة المستقبلية للوزارة من أجل النهوض بصناعة الدواجن بعد إعلان المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) إعتماد مصر رسمياً ضمن قائمة الدول التي تعتمد نظام المنشآت الخالية من مرض انفلونزا الطيور ومدى الاستفادة من هذا الاعلان الذي يؤدي الى إستعادة مصر ريادة تصدير الدواجن ومنتجاتها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بعد غياب 14 عاما وفتح مجال التصدير أمام الشركات العاملة في الدواجن والمشتركة بالفعل في برنامج المنشأت الخالية للتصدير.

وأضاف القصير: تم مخاطبة الدول المختلفة لفتح المجال لتصدير الدواجن مع تسهيل إجراءات التصدير وتحفيز شركات أخرى على الانضمام للبرنامج مما يساهم في زيادة القدرة للسيطرة على المرض حيث تقدمت بالفعل 8 شركات للانضمام للبرنامج مشيرا إلى أن صناعة الدواجن في مصر حاليا تحقق نجاحات كبيرة متابعا: صبح لدينا اكتفاء ذاتي منها وفيها استثمارات حوالي 90 مليار جنية توفر 3 ملايين فرصة عمل مباشرة.