الذهب قد يحقق سادس مكسب أسبوعي على التوالي

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس ، لتتداول الأسعار مرة أخرى فوق 1,800$ للأونصة ، بدعم تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ،وقد تحقق أسعار المعدن الثمين سادس مكسب أسبوعي على التوالي ، ضمن أطول سلسلة مكاسب أسبوعية فى عام.
ارتفعت أسعار معدن الذهب بحوالي 0.4% إلى 1,803.30$ ،من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,796.64$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,795.72$.
فقد المعدن الأصفر"الذهب" بالأمس نسبة 0.8% ، فى أول خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ، بسبب انتعاش مستويات الدولار الأمريكي.
انخفض مؤشر الدولار يوم الجمعة بأكثر من 0.2% ، ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتا بالأمس ، مقتربا من ملامسة أدنى مستوى فى خمسة أسابيع عند 95.78 نقطة ، عاكسا تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.
يأتي هذا التراجع فى مستويات الدولار الأمريكي ، بفعل هبوط عوائد سندات الخزانة الأمريكية فئة عشر سنوات قرب أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر.
على صعيد تعاملات هذا الأسبوع ،فأسعار الذهب مرتفعة حتى الآن بنسبة 0.25% ، لذلك فقد تحقق سادس مكسب أسبوعي على التوالي ، ضمن أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ أيار/مايو 2019 ،بفضل الطلب القوي على المعدن كملاذ آمن ، فى ظل ارتفاع المخاطر المحيطة بالأسواق العالمية.
حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ،وذلك لليوم الثاني على التوالي ، ليستمر الإجمالي عند 1,206.89 طن متري ، والذي يعد أعلى مستوى أيار/مايو 2013.
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