شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو بصدد تحقيق رابع مكسب أسبوعي على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف مكاسبه مقابل الدولار الأمريكي التي توقفت بالأمس مؤقتا ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح من أعلى مستوى فى أربعة أشهر ، بصدد تحقيق رابع مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ، تركيزا على شراء العملات ذات المخاطر العالية.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.1% إلى 1.1398$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1383 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.1374$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.25% مقابل الدولار ، فى أول خسارة خلال الخمسة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى أربعة أشهر عند 1.1452$.

أبقي المركزي الأوروبي يوم الخميس على سياسته النقدية دون أي تغيير ، ليلتقط الأنفاس بعد سلسلة من التدابير غير المسبوقة التي اتخذها على مدي الأشهر الأربعة الماضية لإنقاذ الاقتصاد الذي يحارب أكبر ركود منذ الحرب العالمية الثانية.

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وبموجب ذلك القرار ،ما زال البنك المركزي يمضي قدما فى تنفيذ برنامج شراء السندات المخصص لمكافحة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا والمعروف اختصارا بـ "PEPP" بواقع 1.350 تريليون يورو شهريا حتى حزيران/يونيو 2021.

وأبقي البنك على سعر فائدة الإقراض الرئيسية دون تغيير عند صفر بالمئة ،والفائدة على الإيداع عند مستوي قياسي متدن نسبته سالب 0.5%.

وعلى صعيد تعاملات هذا الأسبوع ،حققت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" ارتفاعا بنسبة 0.9% مقابل العملة الأمريكية ، بصدد تحقيق رابع مكسب أسبوعي على التوالي ، وبأكبر مكسب أسبوعي منذ أواخر أيار/مايو الماضي ، بفضل تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

تحسنت تلك المعنويات مع توالي عديد البيانات الهامة عن الاقتصادات الكبرى ،والتي تؤشر بأن الاقتصاد العالمي يتعاف سريعا من أزمة فيروس كورونا ، بالإضافة إلى أخبار إيجابية عن اللقاح التجريبي لشركة Modern المرشح بقوة للوقاية من فيروس كوفيد 19.

ويدعم اليورو فى الوقت الحالي أيضا ، آمال توصل زعماء الاتحاد الأوروبي لاتفاق على خطة الإنعاش الاقتصادي خلال القمة المقررة يومي الجمعة والسبت فى بروكسيل.