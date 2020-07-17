شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم اليابان تواصل الهبوط مع استمرار المخاوف بشأن فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت أسهم اليابان انخفاضها للجلسة الثانية، اليوم الجمعة، إذ تسبب الانتشار المستمر لفيروس كورونا فى إثارة شكوك بعض المستثمرين بشأن حدوث تعاف اقتصادي سريع، وهبط المؤشر نيكى القياسي 0.32% ليغلق عند 22696.42 نقطة، مع تقدم 50 سهما على المؤشر مقابل تراجع 170، وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.33% إلى 1573.85 نقطة، مع انخفاض جميع المؤشرات الفرعية للقطاعات في بورصة طوكيو باستثناء سبعة.

وفتحت الأسهم اليابانية على ارتفاع متوسط، لكن مناخ العزوف عن المخاطرة ساد في جلسة بعد الظهيرة بعد أن سجلت طوكيو زيادة قياسية يومية في حالات كوفيد-19 عند 293 حالة اليوم الجمعة.

وتلقت أسهم شركات الطيران ضربة وانخفضت 3.06% إذ حظرت الحكومة اليابانية على المقيمين في طوكيو الاستفادة من دعم للسفر يهدف لإنعاش قطاع السياحة المتضرر بفعل الجائحة.

وهوى سهم إيه.إن.إيه هولدنجز 3.64% بينما نزل سهم الخطوط الجوية اليابانية (جابان إيرلاينز) 2.34%.

Advertisements

وقادت قطاعات أخرى في البورصة الرئيسية الانخفاض من بينها العقارات والحديد والصلب اللذين تراجعا 2.26% و2.07% على الترتيب.

وكانت الشركات المرتبطة بصناعة أشباه الموصلات من بين الأسهم الرابحة بعد أن أعلنت تايوان لصناعة أشباه الموصلات عن تحقيق قفزة فصلية قياسية في صافي الربح بنسبة 81% وتوقعت نمو الإيرادات بما يربو على 20% في العام الجاري.

وربح سهم سكرين هولدنجز 2.27% وارتفع سهم أدفانتست كورب وألبس ألباين 1.36% و1.63%على الترتيب.