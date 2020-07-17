شكرا لقرائتكم خبر عن انتعاش طلب الصين على المنتجات النفطية فى الربع الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت الإدارة الوطنية للطاقة بأن استهلاك الصين من المنتجات النفطية المكررة ارتفع فى الربع الثانى إذ تحسن طلب قطاعى الصناعة والنقل بعد تجاوز ذروة جائحة فيروس كورونا، لكن الطلب ما زال دون المستويات المسجلة قبل عام.

وقالت الإدارة الوطنية للطاقة اليوم الجمعة إنه بعد أن انخفض الطلب بنحو 19% في الربع الأول مقارنة مع نفس الفترة من عام 2019 فإنه "في الربع الثاني، تضاءل الانكماش بواقع ست نقاط مئوية".

Advertisements

ولم تقدم الإدارة تفاصيل استهلاك المنتجات النفطية المكررة في إحاطة صحفية قدمتها في العاصمة كشفت فيها عن التغير المئوي.

وتخفف الصين منذ أبريل بشكل تدريجي القيود على السفر داخل البلاد، واستأنفت الإنتاج الصناعي وزادت الاستثمار في مشاريع البنية التحتية فور تجاوز ذروة تفشي فيروس كورونا.

وقال وانج لينينج كبير المحللين لدى مركز الأبحاث التابع لمؤسسة البترول الوطنية الصينية في وقت سابق من الأسبوع "استهلاك الديزل بدأ يشهد نموا على أساس سنوي منذ أبريل والبنزين منذ يونيو. من المتوقع استمرار تعافي طلب الوقود في النصف الثاني من العام الجاري".