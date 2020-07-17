- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تختار الوقت المناسب لاطلاق مشروعك الخاص؟.. رواد 2030 يجيب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن الخطوات التى يجب أن يتبعها رائد الأعمال قبل بداية إطلاق مشروعه والوقت المناسب لإطلاقه.
وأوضح المشروع أن الوقت المناسب لإطلاق المشروع يتعلق بصاحبه وحده ومن الخطأ بطبيعة الحال أن يظل منتظرا فرصة قد لا تأتى لذا فيجب أن يصنع هو الفرصة بنفسه.
ولذلك يجب أن يضع رائد الأعمال فى حساباته الآتى: -الشغف الكامل بالفكرة
كرائد أعمال فى بداية الطريق سيضطر إلى العمل لساعات طويلة وقد ينتظر كثيرا قبل الحصول على الربح، إضافة إلى الجهد الخرافى الذى سيبذله من أجل إقناع الناس بفكرته، بالإضافة إلى مواجهة الإحباط والفشل والخوف والتوتر، ولذلك إذا لم يكن رائد الأعمال شغوفا بفكرته حتى النخاع فسيسقط عند أول عقبة.
توفر الوقت والطاقة
أفضل وقت لبدء عمل جديد هو عندما تكون حياتك هادئة نسبيا بمعنى إذا كنت تنتظر مولودا جديدا أو حفل زفاف وغيرها من الأمور التى تشغل بالك فمن المفضل أن تنتتظر حتى تتمكن من أن تكون طاقتك الكاملة تتركز فى مشروعك.
خطة مالية محكمة
ما بين إطلاق المشروع الفعلى والحصول على الربح مرحلة صعبة إلى حد كبير فهى تلك الفترة التى يكون فيها الوفاء بالكثير من الالتزامات المالية دون أن يكون لديك دخل يذكر ولذلك من المهم أن تضع فى حسبانك كل الأمور، وقد يمكنك فعل ذلك عن طريق بعض المدخرات أو طلب الإعانة من الأهل ولكن يجب أن تمر تلك المرحلة بسلام عبر خطة مالية محكمة ودقيقة.دعم الأشخاص المهمين
إن الرحلة التي تفكر في خوضها شاقة ومضنية وتؤثر فى الأشخاص الذين تعيش معهم سواء كانوا الزوجة والأطفال والأهل والشركاء وهؤلاء قد يضطرون لتقديم تضحيات مالية أو شخصية لمساعدة عملك في النجاح ، ولذلك عليك ألا تبدأ مشروعك الا بعد التحدث معهم في تلك الأمور ووضع حلول لها .الوقت قد حان
ثمة خيط رفيع بين القفز دون التفكير الكافى والافراط في التفكير في كل شيء قبل اتخاذه الخطوة الأساسية ولكى تتخلص من كل شيء قبل اتخاذ الخطوة الأساسية ، ولكى تتخلص من هذا التردد من هذا التردد الذى قد يدوم شهورا أنصت الى صوتك الداخلى ، فاذا كنت تفكر في الجوانب العملية وشعرت بانك جاهز فربما هذا هو الوقت المناسب لاطلاق مشروعك .
كانت هذه تفاصيل خبر كيف تختار الوقت المناسب لاطلاق مشروعك الخاص؟.. رواد 2030 يجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.