الاقتصاد

كيف تختار الوقت المناسب لاطلاق مشروعك الخاص؟.. رواد 2030 يجيب

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تختار الوقت المناسب لاطلاق مشروعك الخاص؟.. رواد 2030 يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن الخطوات التى يجب أن يتبعها رائد الأعمال قبل بداية إطلاق مشروعه والوقت المناسب لإطلاقه.

 

وأوضح المشروع أن الوقت المناسب لإطلاق المشروع يتعلق بصاحبه وحده ومن الخطأ بطبيعة الحال أن يظل منتظرا فرصة قد لا تأتى لذا فيجب أن يصنع هو الفرصة بنفسه.

ee5e38bf-72c3-402b-b328-ccd724571f93

 

 

ولذلك يجب أن يضع رائد الأعمال فى حساباته الآتى: -

الشغف الكامل بالفكرة
 
58379251-95ba-49f9-8afc-8cc05cf7032b

كرائد أعمال فى بداية الطريق سيضطر إلى العمل لساعات طويلة وقد ينتظر كثيرا قبل الحصول على الربح، إضافة إلى الجهد الخرافى الذى سيبذله من أجل إقناع الناس بفكرته، بالإضافة إلى مواجهة الإحباط والفشل والخوف والتوتر، ولذلك إذا لم يكن رائد الأعمال شغوفا بفكرته حتى النخاع فسيسقط عند أول عقبة.

 

توفر الوقت والطاقة    
eb146241-be9f-4320-b194-7492de2a197b

 

أفضل وقت لبدء عمل جديد هو عندما تكون حياتك هادئة نسبيا بمعنى إذا كنت تنتظر مولودا جديدا أو حفل زفاف وغيرها من الأمور التى تشغل بالك فمن المفضل أن تنتتظر حتى تتمكن من أن تكون طاقتك الكاملة تتركز فى مشروعك.

Advertisements

 

خطة مالية محكمة
 
0328eb17-8fad-4664-9450-085b5a887ceb

 

 

ما بين إطلاق المشروع الفعلى والحصول على الربح مرحلة صعبة إلى حد كبير فهى تلك الفترة التى يكون فيها الوفاء بالكثير من الالتزامات المالية دون أن يكون لديك دخل يذكر ولذلك من المهم أن تضع فى حسبانك كل الأمور، وقد يمكنك فعل ذلك عن طريق بعض المدخرات أو طلب الإعانة من الأهل ولكن يجب أن تمر تلك المرحلة بسلام عبر خطة مالية محكمة ودقيقة.

دعم الأشخاص المهمين
 
9e32e550-be2e-43ad-8a05-181957b8fff6

 

 

إن الرحلة التي تفكر في خوضها شاقة ومضنية وتؤثر فى الأشخاص الذين تعيش معهم سواء كانوا الزوجة والأطفال والأهل والشركاء وهؤلاء قد يضطرون لتقديم تضحيات مالية أو شخصية لمساعدة عملك في النجاح ، ولذلك عليك ألا تبدأ مشروعك الا بعد التحدث معهم في تلك الأمور ووضع حلول لها .

الوقت قد حان
 
0b8dbe92-71cd-48c1-b4e8-62a515dac66f

 

 

ثمة خيط رفيع بين القفز دون التفكير الكافى والافراط في التفكير في كل شيء قبل اتخاذه الخطوة الأساسية ولكى تتخلص من كل شيء قبل اتخاذ الخطوة الأساسية ، ولكى تتخلص من هذا التردد من هذا التردد الذى قد يدوم شهورا أنصت الى صوتك الداخلى ، فاذا كنت تفكر في الجوانب العملية وشعرت بانك جاهز فربما هذا هو الوقت المناسب لاطلاق مشروعك .

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كيف تختار الوقت المناسب لاطلاق مشروعك الخاص؟.. رواد 2030 يجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا