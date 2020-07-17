شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تختار الوقت المناسب لاطلاق مشروعك الخاص؟.. رواد 2030 يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن الخطوات التى يجب أن يتبعها رائد الأعمال قبل بداية إطلاق مشروعه والوقت المناسب لإطلاقه.

وأوضح المشروع أن الوقت المناسب لإطلاق المشروع يتعلق بصاحبه وحده ومن الخطأ بطبيعة الحال أن يظل منتظرا فرصة قد لا تأتى لذا فيجب أن يصنع هو الفرصة بنفسه.

ولذلك يجب أن يضع رائد الأعمال فى حساباته الآتى: -

الشغف الكامل بالفكرة

كرائد أعمال فى بداية الطريق سيضطر إلى العمل لساعات طويلة وقد ينتظر كثيرا قبل الحصول على الربح، إضافة إلى الجهد الخرافى الذى سيبذله من أجل إقناع الناس بفكرته، بالإضافة إلى مواجهة الإحباط والفشل والخوف والتوتر، ولذلك إذا لم يكن رائد الأعمال شغوفا بفكرته حتى النخاع فسيسقط عند أول عقبة.

توفر الوقت والطاقة

أفضل وقت لبدء عمل جديد هو عندما تكون حياتك هادئة نسبيا بمعنى إذا كنت تنتظر مولودا جديدا أو حفل زفاف وغيرها من الأمور التى تشغل بالك فمن المفضل أن تنتتظر حتى تتمكن من أن تكون طاقتك الكاملة تتركز فى مشروعك.

Advertisements

خطة مالية محكمة

ما بين إطلاق المشروع الفعلى والحصول على الربح مرحلة صعبة إلى حد كبير فهى تلك الفترة التى يكون فيها الوفاء بالكثير من الالتزامات المالية دون أن يكون لديك دخل يذكر ولذلك من المهم أن تضع فى حسبانك كل الأمور، وقد يمكنك فعل ذلك عن طريق بعض المدخرات أو طلب الإعانة من الأهل ولكن يجب أن تمر تلك المرحلة بسلام عبر خطة مالية محكمة ودقيقة.

دعم الأشخاص المهمين

إن الرحلة التي تفكر في خوضها شاقة ومضنية وتؤثر فى الأشخاص الذين تعيش معهم سواء كانوا الزوجة والأطفال والأهل والشركاء وهؤلاء قد يضطرون لتقديم تضحيات مالية أو شخصية لمساعدة عملك في النجاح ، ولذلك عليك ألا تبدأ مشروعك الا بعد التحدث معهم في تلك الأمور ووضع حلول لها .

الوقت قد حان

ثمة خيط رفيع بين القفز دون التفكير الكافى والافراط في التفكير في كل شيء قبل اتخاذه الخطوة الأساسية ولكى تتخلص من كل شيء قبل اتخاذ الخطوة الأساسية ، ولكى تتخلص من هذا التردد من هذا التردد الذى قد يدوم شهورا أنصت الى صوتك الداخلى ، فاذا كنت تفكر في الجوانب العملية وشعرت بانك جاهز فربما هذا هو الوقت المناسب لاطلاق مشروعك .