شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين دون أي جديد- تحليل - 17-7-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يسجل سعر الزوج أي هدف إيجابي جديد حتى هذه اللحظة نظرا لاستمرار تعارض المؤشرات الرئيسية لنلاحظ تذبذبه بشكل جانبي حول مستوى 122.00, لكن الاستقرار العام ضمن محاور القناة الصاعدة وباستمرار تشكيل مستوى 121.55 للدعم الأولي فإن ذلك يدعونا لانتظار تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي ليتمكن بذلك باستئناف الهجوم الصاعد وتسجيل الأهداف المستقرة عند 122.90 و 123.75.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 121.55 و 122.90
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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