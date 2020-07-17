شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يتعرض للضغوط السلبية– تحليل - 17-7-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يكتفي سعر البلاتين بالتذبذب الجانبي دون الحاجز المستقر عند 870.00 لنلاحظ استسلامه لسلبية مؤشر ستوكاستيك وتشكيله لموجه هابطة ليستقر من خلالها قرب 823.00.
لابد من التنويه إلى أن استمرار تعرض السعر للضغوط السلبية فإن ذلك سيؤكد تأجيل الهجوم الصاعد وليجبره على تشكيل ارتداد سلبي جديد ليزيد من فرص اختباره للدعم المحوري الممتد نحو 760.00 ومن ثم لنراقب تصرفه لنتمكن من تحديد الاتجاه العام للتداولات القادمة.
نطاق التداول المتوقع ما بين 840.00 و 800.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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