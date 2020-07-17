شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الباوند يصمد فوق الدعم الأولي– تحليل – 17-7-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر الزوج الارتداد السلبي المؤقت بتقديمه لإغلاق إيجابي فوق الدعم الأولي المستقر عند 0.8933 لنلاحظ اندفاعه بشكل صاعد نحو 0.9075 مؤكدا بذلك تأثره بسيطرة الميل الصاعد والمتوقع سابقا. يحتاج السعر حاليا لعزم إيجابي جديد ليمكنه ذلك من مواصلة الارتفاع والذي قد يستهدف بدوره مستوى 0.9185 وصولا للحاجز الإضافي المستقر عند 0.9330 ليشكل ذلك الهدف التالي للميل الصاعد. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 0.9000 و 0.9185 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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