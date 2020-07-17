الباوند مقابل الين يكرر الإغلاقات الايجابية-تحليل - 17-7-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر الزوج بتقديم إغلاقات إيجابية متكررة بثباته فوق دعم القناة الصاعدة المتمركز حاليا عند 133.70 ليؤكد بذلك تمسكه بسيطرة الميل الصاعد والمتوقع سابقا, محاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي باندفاعه فوق مستوى 50 سيدفع بالسعر لتشكيل موجات صاعدة جديدة ليسهل بذلك مهمة اختراق مستوى 135.20 والوصول نحو الهدف التالي المستقر عند 136.65.
نكرر التنويه إلى أن محاولة تسلل السعر دون الدعم الرئيسي فإن ذلك سيؤكد انتقاله للمسار السلبي ليتكبد بذلك لعديد من الخسائر بهبوطه نحو 132.35 وصولا لمستوى تصحيح 23.6% فيبوناتشي والمستقر حول 130.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 134.10 و 136.65
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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