شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يصمد فوق الدعم– تحليل -17-7-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر النحاس الارتداد السلبي الأخير بتقديمه لإغلاق إيجابي فوق الدعم الممتد نحو 2.7900 ليؤكد بذلك تمسكه بسيطرة الميل الصاعد, كذلك استمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي يدعونا لترجيح المحاولات الصاعدة ليزيد ذلك من فرص تجاوز السعر للحاجز المستقر عند 3.000 وليبدأ بتسجيل أهداف جديدة قد تمتد نحو 3.1180.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.8000 و 3.000
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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