شكرا لقرائتكم خبر عن الصاعدون والهابطون لمرتبات 18 وظيفة الأعلى أجرا فى زمن كورونا.. الاتصالات تتخطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدت الظروف الاستثنائية التى مر بها الاقتصاد المصرى من جراء الإجراءات المطبقة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد إلى إعادة ترتيب متوسط الأجور فى الوظائف على نحو كبير، وهو ما تظهره بيانات حكومية صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وترصد البيانات تغير متوسط الأجر لنحو 18 وظيفة خلال الربع الأول من عام 2020 "يناير-مارس"، وكشفت هذه البيانات عن ارتفاع متوسط الأجر اليومى للعاملين في قطاع المعلومات والاتصالات إلى 137.9 جنيه، وهى المرة الأولى منذ فترة يتجاوز فيها متوسط أجر العاملين فى هذا القطاع متوسط الأجر لقطاعات ظللت مسيطرة لفترة طويلة على موقعها فى صدارة الترتيب مثل الوساطة المالية والتأمين والتعدين والمحاجر.

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وحقق متوسط الأجر في قطاع المعلومات والاتصالات ارتفاعا ملحوظا خلال الربع الأول من العام ليسجل 138.7 جنيه يوميا، بينما كان متوسط الأجر في قطاع الوساطة المالية والتأمين نحو 126.9 جنيه يوميا، وكان متوسط الأجر للعاملين في إمدادات الكهرباء والغاز نحو 119.7 جنيه، وسجل متوسط الأجر للعاملين في الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي نحو 98.4 جنيه.

وتصدر العاملين في المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية القائمة بأعلى متوسط أجر يومي خلال الربع الأول من العام 2020، بواقع 200 جنيه يوميا، وبلغ متوسط الأجر للعاملين في الأنشطة العلمية والتقنية 101.2 جنيه يوميا، ثم العاملين في وظائف النقل والتخزين وبلغ متوسط الأجر 106.5 جنيه يوميا، يليه العاملين في وظائف التعدين واستغلال المحاجر بنحو 94.5 جنيه يوميا، والعاملون في أنشطة الفنون والإبداع والتسلية بنحو 92.6 جنيه يوميا.

وتضمنت القائمة أيضا العاملين في قطاع التشييد والبناء وبلغ المتوسط 109.2 جنيه يوميا، والعاملين في الصناعات التحويلية وسجل 91.8 جنيه يوميا، وقطاع التعليم وبلغ 82.6 جنيه يوميا، بالإضافة إلى العاملين في قطاع الصحة وأنشطة العمل الاجتماعي وسجل المتوسط 77.3 جنيه يوما، يليه العاملين في خدمات الغذاء والإقامة بنحو 86.6 جنيه يوميا، والأنشطة الإدارية وخدمات الدعم بمتوسط بلغ 96.2 جنيه يوما، والعاملين في قطاع الزراعة واستغلال الغابات بواقع 82.9 جنيه يوميا، والعاملين في تجارة الجملة والتجزئة وسجل المتوسط 87.9 جنيه يوميا، إلى جانب العاملين في قطاع العقارات والتأجير بمتوسط 89.9 جنيه يوميا، وأخيرا العاملين في خدمات أفراد الخدمة المنزلية الخاصة بالأسر بمتوسط بلغ 74.3 جنيه يوميا