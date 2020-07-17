شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يستأنف الارتداد من الأعلى له في خمسة أسابيع أمام الين الياباني في أخر جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة التاسعة في ثلاثة عشرة جلسة من الأعلى له مند التاسع من حزيران/يونيو، بينما لا يزال بصدد مكاسب أسبوعية أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الياباني في أخر جلسات الأسبوع وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:07 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.07% إلى مستويات 107.19 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 107.27 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 107.17، بينما حقق الأعلى له عند 107.36.

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هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة كل من مؤشر المنازل المبدوء إنشائها ومؤشر تصريح البناء ووسط التوقعات بأن تعكس قراءة تصاريح البناء ارتفاعاً إلى نحو 1.17 مليون تصريح مقابل نحو 0.97 مليون تصريح في أيار/مايو، كما قد تعكس قراءة المنازل المبدوء إنشائها ارتفاعاً إلى نحو 1.30 مليون منزل مقابل نحو 1.22 مليون منزل في أيار/مايو.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 79.0 مقابل 78.1 في القراءة السابقة لشهر حزيران/يونيو الماضي، بخلاف ذلك وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 13.38 مليون ولقي 580,045 شخص مصرعهم في 216 دولة.