شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار الفضة من الأعلى لها في أربعة أعوام مع توالي ارتداد مؤشر الدولار من الأدنى له في خمسة أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى لها منذ 23 من أيلول/سبتمبر 2016، بينما لا تزال بصدد خامس مكاسب أسبوعية لها على التوالي وذلك مع ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة من الأدنى له منذ العاشر من حزيران/يونيو، حينما اختبر الأدنى له منذ العاشر من آذار/مارس، بينما لا يزال بصدد رابع خسائر أسبوعية لها على التوالي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي.

في تمام الساعة 05:59 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم أيلول/سبتمبر المقبل 0.31% لتتداول حالياً عند 19.48$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 19.54$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 19.57$ للأوتصة، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى 96.28 مقارنة بالافتتاحية عند 96.27.

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هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة كل من مؤشر المنازل المبدوء إنشائها ومؤشر تصريح البناء ووسط التوقعات بأن تعكس قراءة تصاريح البناء ارتفاعاً إلى نحو 1.17 مليون تصريح مقابل نحو 0.97 مليون تصريح في أيار/مايو الماضي، كما قد تعكس قراءة المنازل المبدوء إنشائها ارتفاعاً إلى نحو 1.30 مليون منزل مقابل نحو 1.22 مليون منزل في أيار/مايو.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 79.0 مقابل 78.1 في القراءة السابقة لشهر حزيران/يونيو الماضي، بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أعلن شركة جونسون أند جونسون عن كونها ستبدأ الأسبوع المقبل المرحلة الأول من تجارب لقاحها التجريبية لفيروس كورونا.

وجاء أعلن شركة جونسون عقب ساعات من أعلن شركة كورديرنا الأربعاء أنها ستبدأ في 27 من تموز/يوليو المرحلة النهائية من تجارب لقاحها للفيروس التاجي والتي عكست مؤخراً نتائج إيجابية وعززت التفاؤل حيال اقتراب التوصل إلى لقاح فعال لمكافحة الفيروس القاتل، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بكورونا لقرابة 13.38 مليون ولقي 580,045 شخص مصرعهم في 216 دولة.