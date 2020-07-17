شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البلاتينيوم بصدد ثالث مكابس أسبوعيى لها على التوالي مع الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار في أخر جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاتينيوم خلال الجلسة الآسيوية وسط استأنف مؤشر الدولار الأمريكي مسيرات التراجع التي توقفت بالأمس لأول مرة في خمسة جلسات وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:44 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاتينيوم 0.61% لتتداول حالياً عند 830.23$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 825.16$ للأونصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى 96.26 مقارنة بالافتتاحية عند 96.27.

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هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة كل من مؤشر المنازل المبدوء إنشائها ومؤشر تصريح البناء ووسط التوقعات بأن تعكس قراءة تصاريح البناء ارتفاعاً إلى نحو 1.17 مليون تصريح مقابل نحو 0.97 مليون تصريح في أيار/مايو الماضي، كما قد تعكس قراءة المنازل المبدوء إنشائها ارتفاعاً إلى نحو 1.30 مليون منزل مقابل نحو 1.22 مليون منزل في أيار/مايو.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 79.0 مقابل 78.1 في القراءة السابقة لشهر حزيران/يونيو الماضي، بخلاف ذلك، وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 13.38 مليون ولقي 580,045 شخص مصرعهم في 216 دولة.