شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لليورو ليستأنف مسيرات المكاسب التي توقفت بالأمس لأول مرة في ستة جلسات أمام الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لتعد بصدد رابع مكاسب أسبوعية لها على التوالي أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والتي تتضمن اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي و أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:20 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.01% إلى مستويات 1.1385، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1384 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1394، بينما حقق الأدنى له عند 1.1378.

هذا وتترقب الأسواق من قبل اقتصاديات منطقة اليورو ككل للكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة النهائية السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تؤكد على نمو 0.3% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل نمو 0.1% في أيار/مايو الماضي، كما قد تؤكد القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته على نمو 0.8% أيضا دون تغير يذكر عن القراءة الأولية ومقابل نمو 0.9% في أيار/مايو.

ويأتي ذلك عقب ساعات من انقضاء فعليات اجتماع المركزي الأوروبي أمس الخميس والذي أبقى من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند مستوياتها الصفرية بالإضافة إلى تثبيت معدل الإقراض الهامشي عند 0.25% والبقاء على معدل الفائدة على الودائع سلبية -0.50%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات.

كما تابعنا بالأمس تأكيد المركزي الأوروبي على مضيه قدماً في برنامجه لشراء السندات لمحاربة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا والمعروف اختصاراً بـ"PEPP" والذي يقدر بنحو 1,350 مليار يورو حتى نهاية النصف الأول من العام القادم 2021 على الأقل وأنه مستعد للتوسع في عمليات الشراء حتى يقرر أن أزمة جائحة كورونا قد تم القضاء عليها.

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وأفاد المركزي الأوروبي أنه مستمر أيضا في برنامجه لشراء الأصول "APP" بواقع 20 مليار يورو شهرياً جانباً إلى جنب مع عمليات الشراء المؤقتة بواقع 120 مليار يورو حتى نهاية 2020، موضحاً أن عمليات الشراء مستمرة بشكل مرن وعبر فئات الأصول المختلفة وذلك ضمن عمله على توفير الدعم لاقتصاديات منقطة اليورو وتحقيق هدف التضخم والذي من المتوقع أن ينخفض بشكل موسع الأشهر المقبلة قبل ارتفاعه مع مطلع 2021.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا بالأمس أعرب محافظة المركزي الأوروبي كرستين لاجارد خلال المؤتمر الصحفي الذي أجرته عقب الاجتماع عن أهمية بذل أعضاء منطقة اليورو المزيد من الجهود لدعم الاقتصاد الأوروبي والذي تأثر بشكل قوي من تداعيات جائحة كورونا، وذلك مع أفادتها بأن المركزي الأوروبي قام بإبطاء وتيرة مشتريات برنامج PEPP قليلاً والسبب في ذلك يرجع إلى استقرار الأسواق.

وأفادت لاجارد بأن المركزي الأوروبي لا يرى سبب لتغير مستويات الفائدة الصفرية في الوقت الراهن وأنه يفترض أن التمويل المرتقب من قبل الاتحاد الأوروبي سيكون خليط بين القروض والمنح، ويأتي ذلك قبل ساعات من اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق اليوم الجمعة والذي من المتوقع أن يتم خلاله مناقشة تفاصيل صندوق التعافي الذي يقدر بنحو 750 مليار يورو.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة كل من مؤشر المنازل المبدوء إنشائها ومؤشر تصريح البناء ووسط التوقعات بأن تعكس قراءة تصاريح البناء ارتفاعاً إلى نحو 1.17 مليون تصريح مقابل نحو 0.97 مليون تصريح في أيار/مايو، كما قد تعكس قراءة المنازل المبدوء إنشائها ارتفاعاً إلى نحو 1.30 مليون منزل مقابل نحو 1.22 مليون منزل في أيار/مايو.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 79.0 مقابل 78.1 في القراءة السابقة لشهر حزيران/يونيو الماضي، بخلاف ذلك وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 13.38 مليون ولقي 580,045 شخص مصرعهم في 216 دولة.