شكرا لقرائتكم خبر عن المصريون يستهلكون كاجو بـ3 ملايين و398 ألف دولار فى شهر أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدت الإجراءات التى ترتبت على ظهور فيروس كورونا المستجد إلى تغيير بعض العادات بين المصريين بما يتلاءم مع تلك الفترة الاستثنائية ومن بينها زيادة فترة جلوس المصريين فى المنازل منذ بدء إعلان الحظر وحتى انتهائه أوائل شهر يوليو الجارى.

وفى هذا الإطار، عكست الواردات المصرية خلال ابريل الماضي إلى حد كبير بعض تأثيرات الحظر على سلوك المستهلكين، حيث رصدت بيانات حكومية ارتفاع الواردات المصرية من الكاجو خلال شهر أبريل الماضى، لتصل إلى 3 ملايين و398 ألف دولار، مقابل مليونى و471 ألف دولار فى أبريل عام 2019، بزيادة بلغت 927 ألف دولار.

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وفى المقابل تأثرت الواردات المصرية من الشاي والقهوة والتبغ بقرارات إغلاق المقاهي لاحتواء فيروس كورونا المستجد، حيث بلغ إجمالى التراجع نحو 27 مليونا و874 ألف دولار.

وسجلت واردات الشاي في ابريل الماضي نحو 14 مليونا و26 ألف دولار، مقابل 17 مليونا و738 ألف دولار أبريل 2019، بتراجع بلغ 3 ملايين و712 ألف دولار، كما تراجعت واردات الشاي الأسود لتسجل 13 مليونا و708 آلاف دولار أبريل الماضي، مقابل 16 مليونا و123 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغ مليونين و415 ألف دولار.

وبلغت الواردات المصرية من البن غير المحمص نحو 7 ملايين و104 آلاف دولار أبريل الماضي، مقابل 11 مليونا و581 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغ 4 ملايين و477 ألف دولار، وبلغت واردات التبغ وورق الدخان نحو 3 ملايين و494 ألف دولار في أبريل الماضي، مقابل 20 مليونا و764 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغ 17 مليونا و270 ألف دولار.