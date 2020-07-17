شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أسعار النفط مع استأنف مؤشر الدولار مسيرات التراجع التي توقفت بالأمس لأول مرة في خمسة جلسات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام في نطاق موضحة تباين في الأداء خلال الجلسة الآسيوية بينما لا تزال بصدد ثالث مكاسب أسبوعية لها على التوالي وسط الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للنفط عالمياً مع تسعير الأسواق لتقلص خفض الإنتاج بحلول الشهر القادم من قبل أوبك بلس.

وفي تمام الساعة 04:03 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة تسليم آب/أغسطس المقبل لأسعار النفط "نيمكس" 0.05% لتتداول عند مستويات 40.74$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 40.72$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 40.75$ للبرميل.

أما عن العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أيلول/سبتمبر القادم فشهدت تراجع 0.23% لتتداول عند 43.30$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 43.40$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 43.37$ للبرميل، بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.03% إلى 96.24 مقارنة بالافتتاحية عند 96.27، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند مستويات 96.35.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة كل من مؤشر المنازل المبدوء إنشائها ومؤشر تصريح البناء ووسط التوقعات بأن تعكس قراءة تصاريح البناء ارتفاعاً إلى نحو 1.17 مليون تصريح مقابل نحو 0.97 مليون تصريح في أيار/مايو الماضي، كما قد تعكس قراءة المنازل المبدوء إنشائها ارتفاعاً إلى نحو 1.30 مليون منزل مقابل نحو 1.22 مليون منزل في أيار/مايو.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 79.0 مقابل 78.1 في القراءة السابقة لشهر حزيران/يونيو الماضي، بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أعلن شركة جونسون أند جونسون عن كونها ستبدأ الأسبوع المقبل المرحلة الأول من تجارب لقاحها التجريبية لفيروس كورونا.

وجاء أعلن شركة جونسون عقب ساعات من أعلن شركة كورديرنا الأربعاء أنها ستبدأ في 27 من تموز/يوليو المرحلة النهائية من تجارب لقاحها للفيروس التاجي والتي عكست مؤخراً نتائج إيجابية وعززت التفاؤل حيال اقتراب التوصل إلى لقاح فعال لمكافحة الفيروس القاتل، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بكورونا لقرابة 13.38 مليون ولقي 580,045 شخص مصرعهم في 216 دولة.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا الأربعاء الكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط والذي أظهر عجز 7.5 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي في العاشر من تموز/يوليو مقاربة بفائض 5.7 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، بخلاف التوقعات بعجز 1.3 مليون برميل، لنشهد تراجع المخزونات إلى 531.7 مليون برميل، بينما لا تزال المخونات أعلى 17% عن متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

وفي نفس السياق، أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة آنذاك تراجع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، 3.1 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات أعلى 7% عن متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، كما انخفضت مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة 453 ألف برميل، بينما لا تزال المخزونات 26% أعلى متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا بالأمس أفادت وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بأن منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وعلى رأسها بلاده أكبر منتج للنفط لدى المنظمة وثالث أكبر منتج للنفط عالمياً أكبر مصدر للنفط لدى أوبك وعالمياً بالإضافة إلى حلفاء المنظمة المنتجين للنفط من خارجها وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً أو ما بات يعرف بـ"أوبك بلس" يعتزموا تخفيض الإنتاج بحلول آب/أغسطس القادم.

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كما أعرب الأمير عبد العزيز بن سلمان عن اتفاقية خفض الإنتاج لأوبك بلس تقتدي بخفضه بواقع 9.7 مليون برميل من مطلع أيار/مايو قبل أن يتم تقليص خفض الإنتاج بواقع 2 مليون برميل يومياً في آب/أغسطس إلى 7.7 مليون برميل يومياً وذلك حتى نهاية هذا العام وذلك قبل أن يتم تقليص خفض الإنتاج مرة أخرى بواقع 2 مليون برميل يومياً إلى 5.7 مليون برميل يومياً مع مطلع العام المقبل 2021 وحنى نهاية نيسان/أبريل القادم.

وتطرق الأمير السعودي عبد العزيز بن سلمان إلى أن التخفيضات الفعلية مع مطلع الشهر المقبل ستكون أكبر من 7.7 مليون برميل يومياً، مع أفادته بأن تخفيف التخفيضات سيتم استيعابه من توالي تعافي الطلب العالمي على النفط تدريجياً، وذلك مع تأكيده على أن بلاده لن تزيد من صادراتها النفطية خلال الشهر المقبل، وجاء ذلك عقب ساعات من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمنظمة أوبك وحلفائها الأربعاء الماضي.

ونود الإشارة، لكون المملكة العربية السعودية أعلنت بالأمس عن كون صادراتها النفطية تراجعت في أيار/مايو إلى 6.02 مليون برميل يومياً لتعكس الأدنى لها في عقد من الزمن وسط تراجع شحنات النفط والتي تتضمن شحنات النفط والمنتجات البترولية إلي 7.48 مليون برميل يومياً من 11.34 مليون برميل يومياً في نيسان/أبريل، ومع تراجع إنتاج المملكة 30% في أيار/مايو إلى 8.49 مليون برميل يومياً والذي يعد الأدنى في عقد من الزمن.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا الأربعاء تصريحات وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك عقب انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمنظمة أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها، والتي أعرب من خلالها عن كون سوق النفط العالمي في الوقت الراهن متوازن ومستقر، مع تطرقه لكون استعادة الإنتاج بشكل جزئي سيكون في مصلحة السوق.

وجاء ذلك عقب ساعات من كشف منظمة أوبك الثلاثاء عن تقريرها الشهري والذي تضمن توقعات المنظمة بارتفاع الطلب العالمي على النفط إلى مستويات قياسية بنحو 7 مليون برميل يومياً خلال العام المقبل 2021 وذلك بالتزامن مع تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات فيروس كورونا، ومع توقعات المنظمة بعدم تنامي المخاطر العام المقبل وبالأخص فيما يتعلق بالتوترات التجارية بين واشنطون وبكين وحدوث موجه ثانية من تفشي كورونا.

ويذكر أن وكالة الطاقة الدولية كشفت الجمعة الماضية عن أخر تقريرها والتي أفادت من خلاله بأن المعروض النفطي العالمي تراجع 2.4 مليون برميل يومياً خلال حزيران/يونيو إلى الأدنى له في تسعة أعوام عند مستويات 86.9 مليون برميل يومياً، مع الإشارة، لكون تراجع الطلب العالمي على النفط خلال الربع الثاني من العام الجاري 2020 كان أقل حده من التوقعات السابقة.

كما تطرق تقرير وكالة الطاقة الدولية مؤخراً لكون مخزونات النفط العالمية تراجعت بواقع 34.9 مليون برميل إلى 176.4 مليون برميل وذلك بعد أن بلغت الأعلى لها على الإطلاق في أيار/مايو، وتتوقع الوكالة نمو الطلب على النفط عالمياً خلال عام 2020 بنحو 400 ألف برميل يومياً إلى مستويات 92.1 مليون برميل يومياً، مع تحذيرها من كون تفشي فيروس كورونا بشكل موسع قد يضغط من جديد على تعافي الطلب العالمي للنفط.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة، فقد تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 4 منصة لإجمالي 181 منصة، لتعكس التراجع الأسبوعي السابع عشر لها على التوالي، ونود الإشارة، لكون المنصات تراجعت بواقع 517 منصة منذ 13 من آذار/مارس، لتعكس الأدنى لها في أكثر من عقد من الزمن مع تراجع منصات الحفر والتنقيب على النفط بأكثر من الثلثين في أربعة أشهر.

ونود الإشارة، لكون الإنتاج الأمريكي استقر خلال الأسبوع المنقضي في العاشر من تموز/يوليو عند نحو 11.0 مليون برميل يومياً دون تغير يذكر للأسبوع الثالث على التوالي، موضحاً تراجع بواقع 2.1 مليون برميل يومياً أو بنحو 20% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 في آذار/مارس 2020 وذلك من جراء إغلاق منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة في ظل اتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع.