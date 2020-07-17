شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لأسعار الذهب دون حاجز 1,800$ للأونصة الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية بينما لا تزال بصدد أول خسائر أسبوعية في ستة أسابيع وذلك مع استأنف مؤشر الدولار الأمريكي مسيرات التراجع التي توقفت بالأمس لأول مرة في خمسة جلسات وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:43 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم آب/أغسطس القادم 0.06% لتتداول عند 1,797.90$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,796.90$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,800.30$ للأوتصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى 96.26 مقارنة بالافتتاحية عند 96.27.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة كل من مؤشر المنازل المبدوء إنشائها ومؤشر تصريح البناء ووسط التوقعات بأن تعكس قراءة تصاريح البناء ارتفاعاً إلى نحو 1.17 مليون تصريح مقابل نحو 0.97 مليون تصريح في أيار/مايو الماضي، كما قد تعكس قراءة المنازل المبدوء إنشائها ارتفاعاً إلى نحو 1.30 مليون منزل مقابل نحو 1.22 مليون منزل في أيار/مايو.

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ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 79.0 مقابل 78.1 في القراءة السابقة لشهر حزيران/يونيو الماضي، بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أعلن شركة جونسون أند جونسون عن كونها ستبدأ الأسبوع المقبل المرحلة الأول من تجارب لقاحها التجريبية لفيروس كورونا.

وجاء أعلن شركة جونسون عقب ساعات من أعلن شركة كورديرنا الأربعاء أنها ستبدأ في 27 من تموز/يوليو المرحلة النهائية من تجارب لقاحها للفيروس التاجي والتي عكست مؤخراً نتائج إيجابية وعززت التفاؤل حيال اقتراب التوصل إلى لقاح فعال لمكافحة الفيروس القاتل، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بكورونا لقرابة 13.38 مليون ولقي 580,045 شخص مصرعهم في 216 دولة.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا مؤخراً كشف مجلس الذهب العالمي عن تقريره الدوري النصف سنوي والذي أفاد بأن الصناديق المتداولة للذهب سجلت خلال حزيران/يونيو سابع زيادة شهرية من التدفقات النقدية على التوالي، لتضيف 104 طن مكعب من الذهب أو ما يعادل 5.6$ مليار أو 2.7% من الأصول المدارة وأن صافي التدفقات العالمية خلال النصف الأول من عام 2020 بلغت 39.5$ مليار متفوقة على الزيادة القياسية المسجلة في 2016.

وفي نفس السياق، نوه رئيس مجلس الذهب العالمي جوان كارلوس أرتيجاس لكون "الصناديق الاستثمارية للذهب اخترقت مستويات قياسية عدة هذا العالم، مع سعى المستثمرين للملاذ الآمن من الهبوط الاقتصادي الذي خلقة فيروس كورونا" مضيفاً "لوضع التدفقات الحالية في سياقها خلال النصف الأول من 2020، فقد تجاوزت التدفقات لصناديق الذهب بقوة مشتريات المصارف المركزية من الذهب خلال 2018/2019".