شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يعيد اختبار خط الرقبة – تحليل - 17-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار مقابل الفرنك عملية إعادة اختبار لخط الرقبة المخترق لنموذج القاع المزدوج وحافظ على ثباته فوقه، ليبدأ محاولات جديدة لاختراق مستوى 0.9456، بانتظار مزيد من الارتفاع لزيارة مستويات 0.9515 ثم 0.9541 كأهداف رئيسية تالية.

لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن كسر مستوى 0.9435 سيضغط على السعر للانخفاض نحو مستوى 0.9351 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9400 والمقاومة 0.9515

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد