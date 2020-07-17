شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يرتكز على المتوسط المتحرك – تحليل - 17-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتكز زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي على المتوسط المتحرك 50 ويبدأ بتقديم تداولات إيجابية هادئة الآن، بالتزامن مع ظهور إشارات إيجابية من خلال مؤشر ستوكاستيك، بانتظار استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع على المدى اللحظي والقصير، والذي تبدأ أهدافه باختبار مستوى 0.7064.
الثبات فوق 0.6895 مهم لاستمرار الارتفاع المتوقع، حيث إن كسره سيضغط على السعر لزيارة مستوى 0.6700 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6940 والمقاومة 0.7064
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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