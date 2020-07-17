شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يجمع العزم الإيجابي – تحليل - 17-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم سعر عقود خام برنت حول مستوى 43.38، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك تخلّص من عزمه السلبي ليصل إلى مشارف مناطق التشبع في البيع، بينما يقدّم المتوسط المتحرك 50 الدعم الإيجابي للسعر.
لذلك، نحن نعتقد بأن الفرص متاحة لاستئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي ينتظم داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 45.50، بينما يتطلب تحقيقه الثبات فوق مستوى 42.40.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 42.00 والمقاومة 45.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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