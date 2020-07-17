شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يعود للمسار الضيق – تحليل - 17-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات ضيقة منذ يوم أمس، ويستقر فوق خط المقاومة المخترق الذي يظهر بالصورة، يرافقه ظهور إشارات إيجابية من خلال مؤشر ستوكاستيك الآن.

وبالتالي، فإن هذه العوامل تدعم فرص استنئاف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يحصل على دعم إيجابي من المتوسط المتحرك 50، بانتظار زيارة مستوى 43.05 كمحطة رئيسية تالية، مع الانتباه إلى أن استمرار الموجة الصاعدة يشترط الثبات فوق مستوى 39.80.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 39.50 والمقاومة 43.05

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد