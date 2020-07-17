شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تواجه ضغط سلبي مؤقت – تحليل - 17-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر الفضة بسلبية يوم أمس ليختبر حاجز 19.00، ويبدأ اليوم بميل صاعد في إشارة لتوجه السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يحمل السعر من الأسفل، إلى جانب مؤشر ستوكاستيك الذي يقدّم إشارات إيجابية الآن.
وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الإجمالي الصاعد بشرط الثبات فوق 18.65، مع الإشارة إلى أن أهدافنا المتوقعة تبدأ عند 19.64 وتمتد إلى 20.05.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 18.90 والمقاومة 19.60
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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